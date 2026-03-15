Piano salute 2026-28 | 39 programmi per la Lunigiana

L’assemblea dei soci della Società della salute della Lunigiana ha approvato il Piano Integrato di Salute 2026-2028, segnando l’inizio di un nuovo triennio strategico. Il documento prevede l’attuazione di 39 programmi destinati alla zona, con l’obiettivo di sviluppare interventi su più fronti nel settore sanitario locale. La decisione arriva in un momento di definizione delle linee guida per i prossimi anni.

L’assemblea dei soci della Società della salute della Lunigiana ha sancito l’avvio di un nuovo triennio strategico con l’approvazione del Piano Integrato di Salute 2026-2028. Questo documento, approvato oggi a La Spezia, ridefinisce le priorità sanitarie per il territorio lunigiano, spostando il verso una maggiore integrazione tra prevenzione, partecipazione e innovazione digitale. La scelta degli indirizzi strategici non è casuale ma risponde alla necessità di creare un sistema più inclusivo ed efficace, capace di coordinare Comuni, Terzo Settore e servizi sanitari in modo capillare. Il piano prevede un ampliamento delle priorità da quattro a sette obiettivi specifici, mirati a intervenire direttamente sulle fragilità sociali del territorio montano e costiero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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