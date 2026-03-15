piano di messa in sicurezza da oltre 20 milioni

Un piano di interventi da oltre 20 milioni di euro è stato avviato per la protezione idraulica di Faenza e delle aree vicine. Finora, sono state mobilitate risorse significative per migliorare la sicurezza dei territori interessati. L’obiettivo è rafforzare le opere di messa in sicurezza e prevenzione in zone soggette a rischi idraulici. I lavori proseguono con l’impegno di investimenti pubblici e privati.

Il piano di interventi per la protezione idraulica di Faenza e dei territori limitrofi, fino ad ora, ha mobilitato risorse per 20.124.070 euro. Gli stanziamenti, arrivati attraverso le ordinanze commissariali emanate tra il 2023 e il 2025 dopo le alluvioni che hanno colpito la Romagna, delineano una strategia che affianca interventi di somma urgenza nel centro abitato a opere di ripristino e consolidamento lungo i principali corsi d’acqua del territorio: Lamone, Marzeno e Senio. Un insieme di lavori che ha coinvolto diversi soggetti attuatori e che punta non solo a riparare i danni provocati dalle piene, ma anche a rafforzare la capacità del territorio di affrontare eventi meteorologici sempre più intensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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