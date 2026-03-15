Il coach di pallacanestro Simone Pianigiani ha parlato dagli studi di 'DAZN', sottolineando che il Milan deve prima controllare la propria posizione in classifica, e solo successivamente preoccuparsi delle squadre davanti che potrebbero perdere punti. La sua dichiarazione arriva in un momento di campionato in cui le dinamiche tra le squadre sono ancora molto aperte.

I riflettori dello 'Stadio Olimpico' di Roma sono pronti ad accendersi su Lazio-Milan. Rossoneri e biancocelesti scenderanno in campo alle 20:45 per affrontarsi nella 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. il Diavolo si schiererà con il classico 3-5-2 con Maignan tra i pali. Il terzetto difensivo sarà composto da Tomori, De Winter e Pavlovic, mentre sulle corsie laterali Allegri si affiderà allo spunto di Saelemaekers e al match winner del derby Estupinan. A centrocampo sarà Jashari ad affiancare gli inamovibili Modric e Rabiot. Davanti è confermata la coppia formata da Leao e Pulisic. A pochi istanti dal calcio d'inizio di Lazio-Milan, Simone Pianigiani ha analizzato il match dagli studi di 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pianigiani: “Il Milan prima di tutto deve guardarsi dietro, poi se davanti perdono punti…”

Articoli correlati

Bucchioni: “Il Milan deve fare filotto prima del derby. Non può lasciare punti per strada con le piccole”Enzo Bucchioni, noto giornalista, era ospite durante l'ultimo appuntamento con 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio'.

Ravezzani non ha dubbi: «Il Milan deve guardarsi indietro e fare attenzione alla Juve. I bianconeri sono destinati a fare questa cosa»di Redazione JuventusNews24Ravezzani ai microfoni di TMW Radio ha fatto il punto sul Milan e sulla corsa al quarto posto.

Una selezione di notizie su Pianigiani Il Milan prima di tutto deve...

Temi più discussi: Allegri ha ridato status al Milan, Sarri bravo a creare una bolla per isolare la Lazio; Pianigiani: Allegri ha ridato al Milan uno status di alto livello, degno della sua storia; Disastro delle italiane in Champions. Allegri: Magari l'anno prossimo sarà diverso. L'importante è...; LIVE MN - Allegri: Affrontare le squadre di Sarri è sempre complicato. Scudetto? Dobbiamo fare la...

Simone Pianigiani, ex tecnico della Nazionale di basket, ha rilasciato un’intervista per i taccuini di Tuttosport. Domani Lazio-Milan: le dichiarazioniSimone Pianigiani, ex tecnico della Nazionale di basket, ha rilasciato un’intervista per i taccuini di Tuttosport. Domani Lazio-Milan: le dichiarazioni L’attesa sta per volgere al termine! Domani è il ... lazionews24.com

Pianigiani: Il lavoro di Allegri è riconosciuto da tutti come straordinario e con buona ragioneL'ex coach di Siena e della Nazionale italiana di basket Simone Pianigiani, pronto a debuttare nel pre e nel post di DAZN in Lazio-Milan, ha parlato. tuttomercatoweb.com

In vista di Lazio-Milan, negli studi di DAZN ci sarà un ospite speciale: Simone Pianigiani Scopri di più nel primo commento facebook

Lazio-Milan, ospite speciale a ‘DAZN’: in studio arriva l’ex allenatore di basket Simone Pianigiani #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com