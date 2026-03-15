Due giovani marocchini, uno studente di ingegneria di 22 anni e suo fratello di 20, sono stati arrestati in Francia con l’accusa di aver pianificato un attentato. Uno dei due ha anche la nazionalità italiana. I due sono stati fermati durante le indagini delle autorità locali, che hanno sequestrato materiale sospetto. Le autorità hanno confermato le operazioni di blocco e arresto.

Uno studente di ingegneria di 22 anni e suo fratello di 20 anni sono stati fermati e dichiarati in stato di fermo in Francia con l'accusa di stare preparando un "piano mortale e antisemita": queste, almeno per il momento, sono le motivazioni dell'arresto rilasciate dai procuratori antiterrorismo nella giornata di oggi, domenica 15 marzo. I due fratelli, entrambi di nazionalità italiana e marocchina secondo quanto dichiarato dalle autorità locali ai quotidiani francesi, sono finiti dietro le sbarre nella giornata dello scorso martedì 10 marzo. Elyasse H. e Moad H., ha spiegato la Procura nazionale antiterrorismo (Pnat), sarebbero stati intercettati da un drone che stava pattugliando i cieli sopra un carcere sito nella città di Longuenesse, comune che fa parte del dipartimento del Passo di Calais nella regione dell'Alta Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pianificavano attentato in Francia: arrestati due marocchini, ma uno ha nazionalità italiana

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