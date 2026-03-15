Piacenza | Lega e giuristi preparano il sì al referendum

A Piacenza, presso l'Euro Hotel, si è svolto un incontro tra rappresentanti della Lega, giuristi e avvocati con l’obiettivo di preparare il sostegno al referendum costituzionale che si terrà tra il 22 e il 23 marzo. L’evento ha visto la partecipazione di diversi professionisti che stanno lavorando alla definizione delle strategie e delle modalità di approccio alla consultazione popolare.

La provincia di Piacenza ospita un incontro strategico all’Euro Hotel dove la Lega, insieme a giuristi e avvocati, sta preparando il terreno per il referendum costituzionale previsto tra il 22 e il 23 marzo. L’evento, moderato dalla senatrice Elena Murelli e con l’intervento video della senatrice Giulia Bongiorno, mira a chiarire le ragioni del voto favorevole alla riforma della giustizia, presentandola come una battaglia di buon senso necessaria per ripristinare l’equilibrio nel sistema giudiziario. L’incontro vede la partecipazione attiva di numerosi cittadini e professionisti del settore giuridico che discutono delle criticità del sistema attuale, in particolare riguardo al peso delle correnti interne alla magistratura e alla necessità di separare le carriere tra pubblici ministeri e giudici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: Lega e giuristi preparano il sì al referendum Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Ugl Piacenza aderisce al comitato civico di Piacenza Farnese “per un giusto sì” Leggi anche: Referendum, l’avvocato dei 15 giuristi: “Al Tar si può vincere, il governo rischia. Persino Berlusconi aspettò i tre mesi” Altri aggiornamenti su Piacenza Lega e giuristi preparano il... Argomenti discussi: Referendum, incontro per il Sì con l'avvocato Giulia Bongiorno e il professor Paladini; Referendum, pm, giudici, avvocati e Comitato Civico per il no. Referendum, incontro della Lega con giuristi per il sì Battaglia di buon senso e giustiziaAll’Euro Hotel confronto con avvocati e giuristi in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Intervento in video della senatrice Giulia ... piacenzasera.it