Nel 2025 a Piacenza, i nomi più usati sono stati Beatrice ed Edoardo, che hanno superato altri nella classifica delle preferenze. I genitori della città hanno optato per nomi di origine anglosassone o letteraria, scegliendo principalmente tra quelli che richiamano la tradizione classica. La tendenza si evidenzia nelle scelte effettuate durante l’anno, con una preferenza netta per questi due nomi.

Le scelte onomastiche dei genitori piacentini nel 2025 hanno registrato un ritorno alla tradizione classica e una netta preferenza per nomi di origine anglosassone o letteraria, con Beatrice ed Edoardo che si sono imposti come i titoli più scelti. I dati anagrafici del Comune mostrano che nove bambine hanno ricevuto il nome della musa dantesca mentre altrettanti bambini maschi hanno assunto l’identità reale inglese, segnando un punto di svolta rispetto ai decenni precedenti dove Andrea dominava la scena. Questa tendenza riflette non solo un cambiamento estetico ma un ripensamento profondo delle priorità familiari in una città che conta 703 nuovi residenti nati o trasferiti nell’anno solare considerato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza 2025: Beatrice ed Edoardo battono Andrea

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