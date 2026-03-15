Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le sanzioni sul petrolio russo saranno ripristinate una volta superata la crisi attuale, precisando che la sospensione temporanea è stata decisa per garantire una disponibilità di petrolio nel mercato mondiale. La sua affermazione si inserisce in un momento di aumento dei prezzi del greggio, con l’obiettivo di mantenere l’approvvigionamento di petrolio a livello globale.

Secondo il presidente Usa Donald Trump la sospensione di alcune sanzioni sul petrolio russo, in un contesto di balzo dei prezzi del greggio, è dovuta al fatto che “voglio ci sia petrolio per il mondo. Voglio che ci sia petrolio”. Le sanzioni del 2022, imposte dopo l’invasione di Mosca dell’Ucraina, “saranno ripristinate non appena la crisi sarà terminata”. Sulle critiche alla mossa di alcuni leader stranieri, il tycoon, in un’intervista telefonica alla Nbc, non ha risposto direttamente, ma ha riversato la sua ira sul presidente ucraino: “Sono sorpreso che Zelensky non voglia raggiungere un accordo. Dite a Zelensky di trovare un accordo, perché Putin è disposto a farlo”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Petrolio russo, Trump: ‘sanzioni saranno ripristinate a crisi finita’

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