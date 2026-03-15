Una donna di 65 anni è stata rapinata nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo in piazza Santa Caterina da Siena a Pescara. Secondo quanto riferito, due giovani le hanno puntato una pistola alla testa e le hanno sottratto oggetti di valore. La vittima è attualmente sotto shock e ha dichiarato di avere paura a uscire di sera. La polizia sta indagando sull'accaduto.

“È stato terribile. Ora ho paura ad andare in giro. È assurdo che, dopo una giornata di lavoro, si debbano vivere situazioni del genere” È ancora sotto shock la donna che nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo è stata rapinata in piazza Santa Caterina da Siena da due giovani che le avrebbero puntato una pistola per portarle via la borsa. La 65enne era appena uscita dal ristorante in cui lavora e aveva raggiunto la sua automobile, parcheggiata a poche decine di metri di distanza dall’attività. Stava salendo in macchina, quando i malviventi sono entrati in azione. “Non riesco a smettere di pensare a quegli istanti – racconta a IlPescara la donna – Era appena passata la mezzanotte, ero uscita dal lavoro e stavo salendo in macchina per tornare a casa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pescara, 65enne rapinata con pistola puntata alla testa

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