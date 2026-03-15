Perugia ha battuto Monza e si è qualificata ai quarti di finale con un risultato di 2-0. Giannelli e Russo sono stati i protagonisti della partita, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra. La partita si è svolta senza soste e ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto intenso. La vittoria permette a Perugia di avanzare nel torneo eliminatorio.

Perugia è uscita vittoriosa dalla morsa di una scatenata Monza, che ha confezionato la prestazione più bella di questa annata agonistica e che ha teso una brillante trappola ai Campioni del Mondo, impensierendoli per oltre due ore di gioco e trascinandoli fino al tie-break nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. Sulla lunga distanza è emerso il maggior tasso tecnico dei Block Devils, che in trasferta hanno sudato ben più del previsto e che hanno dovuto dare fondo a molte energie per guadagnarsi una vittoria preziosissima. I Campioni d’Europa hanno saputo rimontare da 1-0 e 2-1, issandosi così sul 2-0 nella... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia si libera dalla trappola di Monza e vola sul 2-0 nei quarti scudetto, Giannelli e Russo in cattedra

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VittoriaaaaaaI!! Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia 2-3 (25-22, 23-25, 25-21, 19-25, 11-15) #BlockDevils #superlega x.com

UMBRIA - #MUGNANO, in provincia di PERUGIA. Si trova nella valle nel bacino del torrente Cestola, 5 km a sud del lago Trasimeno, da cui è separata da colline. https://www.instagram.com/mark.trob/ facebook