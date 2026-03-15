Perdono il sentiero nel bosco a Montemagno | soccorse 5 donne dai Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, cinque donne sono state soccorse dai Vigili del Fuoco mentre si trovavano a percorrere un sentiero nel bosco di Montemagno. L’intervento ha permesso di mettere fine a una situazione di emergenza sui Monti Pisani, con il personale che ha raggiunto e assistito le donne. La situazione si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

L'intervento è scattato nel pomeriggio di domenica. Non ci sono stati feriti Emergenza sui Monti Pisani per fortuna risoltasi nel migliore dei modi, nel primo pomeriggio di oggi, 15 marzo. Un gruppo di 5 donne, intorno alle ore 15, ha chiesto aiuto perché durante l'escursione per andare a valle da sopra Montemagno, nel comune di Calci, hanno perso il sentiero, non riuscendo più a orientarsi. Fortunatamente, nel loro colloquio con i Vigili del Fuoco, sono riuscite a fornire le coordinate della loro posizione, così il personale è riuscito a raggiungerle per poi riaccompagnarle in una zona sicura. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Si sente male nel bosco in Valdicecina: salvato dai Vigili del fuocoMalore questa mattina intorno alle 10 per un uomo di 85 anni che si trovava su un'altana di circa 6 metri in un'area boschiva tra Ponteginori e... Contenuti e approfondimenti su Perdono il sentiero nel bosco a... Temi più discussi: Turista francese si infortuna su un sentiero a Manarola, soccorritori rassicurano il figlioletto; Turista si frattura la caviglia sui sentieri di Positano: interviene l’elicottero del 118; Si perdono nella nebbia, due amiche triestine soccorse al Rifugio Pelizzo; Val Grande, si rompe una caviglia durante un'escursione: lungo intervento del soccorso alpino. Si perdono sul Monte Pisano, soccorse cinque personeUna squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 15:15 di domenica 15 marzo sui Monti Pisani nel Comune di Calci per soccorso a persone. gonews.it Escursionisti bloccati dalla neve: recuperati con l’elicottero dei Vigili del fuoco | FOTOEscursionisti bloccati dalla neve a Malga Campigat: recupero con l’elicottero dei Vigili del fuoco a Taibon Agordino. nordest24.it L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme arrivassero ai cumuli di rifiuti - VIDEO - facebook Fila pronta #lidoveserve #vigilidelfuoco x.com