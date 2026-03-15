Perché Portobello rischia di diventare un gigantesco spot per il Sì al Referendum sulla giustizia

Una miniserie dedicata a Enzo Tortora, realizzata dal regista Bellocchio, sta attirando l’attenzione e viene interpretata come un messaggio forte in vista del prossimo referendum sulla giustizia. La produzione televisiva, disponibile su una piattaforma di streaming, ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e gli esperti, portando Portobello al centro di un dibattito che coinvolge anche il ruolo dei mezzi di comunicazione in questa campagna referendaria.

La miniserie di Bellocchio su Enzo Tortora è il messaggio referendario più potente della stagione. Ma arriva nel momento sbagliato — o forse in quello giusto, a seconda di chi la guarda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Portobello - Storia dell'ingiusta condanna di Enzo TortoraUna vicenda che era urgente raccontare, soprattutto alle nuove generazioni, quella del clamoroso errore giudiziario che portò alla condanna a 10 anni di reclusione del famoso giornalista, autore e ... rainews.it

In Portobello , tarantella e tamurriata sono una presenza sempre più importantePortobello è una serie molto stratificata che riesce a essere complessa eppure semplice da seguire, è uno spazio narrativo in cui una storia di malagiustizia ripercorsa nei dettagli si alterna a una ... gqitalia.it

Con @glaucomaggi sto guardando il docufilm #portobello @HBO la storia vera del drammatico errore giudiziario che mandò in galera #tortora = anche da quella storia si capisce bene perché #VOTARE #SÌ al #referendum sulla #giustizia in #italia - Lo spiega x.com

Sono italiano, guardo normalmente film in spagnolo o inglese in lingua originale (ammetto che a volte attivo i sottotitoli per alcuni accenti UK). Spesso guardando film o serie italiane, nello specifico oggi "Portobello", devo attivare i sottotitoli perché più che recit facebook