La stagione 20252026 della Serie A sta evidenziando una evidente disparità di trattamento tra le squadre, con particolare attenzione a come vengono gestiti e raccontati i vari episodi dalle istituzioni e dai media. L’Inter, tra le altre, non si è lamentata pubblicamente, anche se alcuni episodi hanno attirato l’attenzione. La differenza di approccio tra le diverse società continua a essere al centro del dibattito.

IL DOSSIER SUL DOPPIO STANDARD. La stagione 20252026 della Serie A sta mettendo a nudo una preoccupante disparità di trattamento mediatico e istituzionale. Da un lato il Napoli, penalizzato da almeno dieci sviste arbitrali documentate (stimate editorialmente in 9-12 punti persi) e costantemente processato dalla stampa dopo le legittime proteste pubbliche del DS Giovanni Manna. Dall’altro l’ Inter: celebrata per lo “stile” del presidente Beppe Marotta, il quale adotta il silenzio stampa ma ottiene udienze private negli spogliatoi arbitrali con i vertici FIGC. Un’analisi approfondita sui torti subiti da Rasmus Hojlund, sulle moviole ufficiali e sui dati di Open VAR certifica una narrativa a corrente alternata che rischia di falsare la percezione e la regolarità del campionato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Perché l’Inter non dovrebbe lamentarsi

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