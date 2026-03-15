Perché la guerra in Iran ha acceso nuove tensioni in Kashmir

Le tensioni tra Iran e altre nazioni sono aumentate a causa del conflitto in Iran, portando a effetti che si estendono fino al Kashmir. In Asia, vari paesi stanno vivendo ripercussioni dirette, mentre le forze militari si preparano a rispondere alle nuove sfide. La situazione ha portato a un incremento delle attività militari e a una maggiore attenzione internazionale sulla regione.

Le conseguenze della guerra in Iran stanno andando ben oltre il Golfo. In Asia, dove numerosi governi devono fare già i conti con lo shock petrolifero derivante dalla limitazione delle operazioni commerciali nello Stretto di Hormuz, la situazione è piuttosto calda nel Kashmir indiano e nel distretto di Kargil, nel Ladakh. La morte di Ali Khamenei sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani ha infatti infiammato la popolazione locale, che è scesa nelle strade per partecipare a cortei di lutto in onore della defunta Guida Suprema e alimentare raduni di protesta contro Washington e Tel Aviv. I manifestanti sciiti, in città come Srinagar, Budgam, Pulwama, Anantnag e Bandipora, oltre che in altri Stati indiani come Uttar Pradesh, Bihar, Telangana, Karnataka e Andhra Pradesh, hanno invocato la morte di Israele e degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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