Kimi Antonelli, dopo aver iniziato la sua carriera nei kart, è stato inserito nell’Academy di Maranello e successivamente è entrato nel Mercedes Junior Team a 13 anni. Tuttavia, non corre più con la Ferrari. La decisione di cambiare team e percorso sportivo ha segnato una svolta nella sua traiettoria, che ora prosegue con un’altra strada.

Dicevano “quel bambino è troppo giovane”. Ma non lo era. Toto Wolff lo sapeva già e ora che a saperlo sono anche tutti gli altri, il team principal della Mercedes si concede il lusso di un’esultanza personale: “Quando abbiamo scelto Kimi la gente diceva che non era pronto, ma lui ha dimostrato quanto vale”. Nessuno poteva saperlo meglio del team principal della Mercedes, l’uomo che ha scoperto e creduto in Andrea Kimi Antonelli, il diciannovenne bolognese che oggi ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio di Formula 1, fin dal primo giorno. La loro è una storia di fiducia e attesa che parte da lontano, da quando il giovanissimo Kimi ancora correva sui kart: un giorno sulla pista di Sarno Giovanni Minardi, figlio di Giancarlo e fondatore del Minardi management per futuri talenti del motorsport, vide Antonelli al volante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché Kimi Antonelli non corre con la Ferrari

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