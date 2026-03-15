Per la Russia duro colpo se l’Iran viene sconfitto Ma lo stop alle sanzioni svela il panico di Trump

Una recente analisi evidenzia che un'eventuale sconfitta dell'Iran potrebbe rappresentare un colpo per la Russia, mentre l'interruzione delle sanzioni ha rivelato segnali di nervosismo da parte dell'amministrazione americana. Suslov, consigliere del presidente russo, ha dichiarato che il Paese beneficia di prezzi più elevati per il petrolio e ha precisato che non avevano mai immaginato determinate conseguenze.

«La sospensione delle sanzioni sulle vendite di petrolio non è un gesto amichevole verso la Russia ma una scelta figlia del panico. Infatti, Trump non le abolisce ma le sospende». Dmitrij Suslov è vicedirettore del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola Superiore di Economia e ascoltato consigliere del Cremlino per la politica estera. Secondo lei, Trump è nell’angolo? «Penso che sia in una situazione disperata. Ha commesso un errore enorme decidendo l’attacco contro l’Iran, di cui non aveva previsto resilienza e capacità di reagire. Non aveva neppure messo in conto l’impatto sui prezzi del petrolio e l’instabilità delle forniture, un rischio per lui, in vista delle elezioni di Mid Term. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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