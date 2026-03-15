Per i mercati i tassi sono più brutti dei missili

I mercati finanziari stanno affrontando tassi di interesse che si fanno sempre più difficili da gestire, mentre le tensioni globali continuano a salire. Le notizie quotidiane parlano di crisi e incertezze che sembrano minacciare le economie di tutto il mondo, creando un clima di instabilità che si riflette sui numeri e sulle prospettive di mercato. In questo scenario, le persone restano colpite da una sensazione di precarietà costante.

«Una telefonata allunga la vita». Lo slogan è quello dello spot cult della SIP di 30 anni fa che torna buono per raccontare la cronaca odierna in cui sembra sempre di essere appesi a un filo, e non è quello del telefono. Il fatto è accaduto lunedì sera, quando la telefonata tra Trump e Putin, un'ora circa, in zona Cesarini ha evitato la caduta nel panico. È la telefonata che allunga la vita, in questo caso del Toro (rialzo di Borsa). La battuta non è mia ma dell'amico F., che ogni giorno lotta in trincea sul desk di una primaria sim e alla sera ha ancora la lucidità per stilare un report croccante. La telefonata si è svolta lunedì 9 marzo,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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