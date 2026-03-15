Per combattere la piaga della droga servono comunità non pipette gratis

A Torino, anche questa città ha deciso di intervenire sul problema della droga offrendo ai tossicici strumenti per il consumo, seguendo l'esempio di Bologna. La strategia prevede la distribuzione di pipette e altri strumenti per il consumo di crack, cercando di affrontare il fenomeno in modo pratico. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di gestione della dipendenza e delle emergenze sociali legate alle sostanze stupefacenti.

Il Comune di Bologna, guidato dal sindaco Matteo Lepore, per combattere la piaga della diffusione di una droga micidiale come il crack distribuisce pipette sterili nella logica di diminuire il danno. Il Comune di Torino fa lo stesso. Nel capoluogo del Piemonte «l’emergenza in questo momento si chiama crack. Attualmente non abbiamo dei protocolli strutturati su come contrastare la diffusione del crack e la sua dipendenza, perché ha un percorso totalmente diverso dall’eroina. Una delle ipotesi che si sta sviluppando e che si sta attuando è almeno la distribuzione delle pipette sterili». Così Claudio Cerrato, capogruppo Pd in Consiglio comunale. «L’insicurezza ha due fattori chiave, dipendenza da crack e reiterazione dei reati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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