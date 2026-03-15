Per chi desidera anticipare la propria pensione di un anno nel 2026, il costo medio dei contributi volontari si aggira intorno ai 4.200 euro. La cifra rappresenta l'importo richiesto per coprire il periodo aggiuntivo di contribuzione necessario per ottenere il pensionamento anticipato. Questa stima si basa sulle tariffe previste per quell'anno e riguarda tutti i lavoratori interessati a questa opzione.

mira a anticipare la propria pensione di un anno, il costo medio da sostenere nel 2026 si attesta intorno ai 4.200 euro, una cifra che rappresenta un aumento di circa 60 euro rispetto all’anno precedente. Questa variazione non è casuale ma risponde direttamente all’inflazione registrata dall’Istat, pari all’1,4% nel 2025, che ha portato l’INPS ad aggiornare la retribuzione minima settimanale a 244,74 euro. La circolare pubblicata l’11 marzo definisce le nuove regole per la prosecuzione volontaria, uno strumento cruciale per colmare i vuoti contributivi e garantire l’accesso alla pensione senza ritardi. Il meccanismo della contribuzione volontaria permette ai lavoratori dipendenti, agli artigiani, ai commercianti e ai liberi professionisti senza cassa di pagare di tasca propria per mantenere attiva l’anzianità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensioni 2026: i contributi volontari costano 4.200 euro

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