Carlo Pellegatti ha commentato le recenti voci riguardanti un possibile addio di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. Secondo Pellegatti, se Furlani dovesse lasciare il club, ciò avverrebbe non prima di ottobre. Le indiscrezioni sulle future decisioni del dirigente sono state oggetto di discussione, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme.

LEGGI ANCHE: Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio>>> "È un tema questo degli eventuali cambi di organigramma che ricorre, soprattutto dopo l'uscita di Elliot. Gerry Cardinale secondo il direttore del Corriere dello Sport avrebbe altre idee per il futuro, per esempio quella di mettere Calvelli che è un uomo forte di Cardinale come AD. Non so se avverrà, per quanto riguarda le tempistiche, per quello che sapevo io, non dovrebbe andare via Furlani, se dovesse andare via, prima di ottobre, perchè a ottobre c'è la firma del bilancio e difficilmente si manda via l'amministratore delegato prima di questa cosa e difficilmente arriva un amministratore delegato che deve firmare un bilancio stilato da altri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Furlani? Se dovesse andare via, credo non prima di ottobre”

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