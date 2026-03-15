Pediatri in fuga | le zone bianche della sanità marchigiana

In alcune zone delle Marche, come Numana, Filottrano e Sassoferrato, non ci sono ancora pediatri disponibili per le famiglie. La carenza di medici specializzati in queste aree evidenzia una problematica che si ripete da tempo, lasciando molte comunità senza un punto di riferimento stabile per la salute dei bambini. La situazione rimane critica in queste località, dove le esigenze di assistenza pediatrica non sono ancora soddisfatte.

La carenza di pediatri nelle province marchigiane rimane un nodo critico per le famiglie, con località come Numana, Filottrano e Sassoferrato ancora senza copertura medica stabile. Il dottor Giuseppe Cicione, segretario della Federazione italiana Medici Pediatri, indica che una soluzione provvisoria tramite doppio ambulatorio sarà pubblicata nel prossimo Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) di aprile. L’obiettivo è coprire i vuoti assistenziali prima dell’estate, ma la strategia richiede un impegno economico e temporale notevole per i nuovi medici, che devono gestire due sedi distinte. La denatalità riduce il bacino di pazienti, rendendo poco attraenti queste zone per i neo-specialisti, mentre le amministrazioni comunali sono chiamate a fornire spazi gratuiti per gli studi medici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pediatri in fuga: le zone bianche della sanità marchigiana Articoli correlati Tirreno-Adriatico, è fuga Valgren! Gli highlights della prima tappa marchigianaIl danese Michael Valgren si impone nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico, da Marotta Mondolfo a Mombaroccio. Pediatri in fuga: 15 comuni montani a rischio salute bambiniL'allarme dei sindaci: pediatri desertificano le aree interne L'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana del Velino VI Zona ha lanciato un... Una raccolta di contenuti su Pediatri in fuga le zone bianche della... Discussioni sull' argomento La Regione deve rimborsare al Vaticano 160 milioni per le cure pediatriche ai piccoli residenti; Fuga dalla Cardiochirurgia Pediatrica, il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentano; Sos guardia medica pediatrica | la legge c’è manca l’assistenza. Giornata disturbi comportamento alimentare, pediatri: “Sintomi già a 8 anni” Sono oltre 3 milioni gli italiani colpiti da Disturbi del comportamento alimentare (Dca), di cui il 30% under 14: non solo anoressia e bulimia, ma anche nuove patologie emergenti e anc facebook