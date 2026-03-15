Peccato Gema | a un passo dal sogno ma vince la Pielle 67-66 La Coppa Italia passa a Livorno

La T Tecnica Gema Montecatini ha perso la finale della Coppa Italia contro la Pielle Livorno con il punteggio di 67-66. La partita si è conclusa pochi istanti fa, lasciando i tifosi della squadra toscana senza il trofeo. La gara si è disputata oggi a Rimini, e la vittoria è andata alla formazione di Livorno. Questo risultato segna la fine del percorso per la Gema in questa competizione.

Rimini, 15 marzo 2026 – Un anno dopo la T Tecnica Gema Montecatini deve dire addio alla Coppa Italia. Quel trofeo di cui era detentrice va ora nelle mani della Pielle Livorno, che vince la finale contro i termali a Rimini, nell’ultimo atto di una sfida ricca di emozioni. Nemmeno 18 ore dopo la vittoria contro Roma, la Gema è scesa di nuovo in campo per contendere il trofeo ai labronici. Che riescono nell’impresa, in un finale non adatto ai deboli di cuore in cui la Pielle ha la meglio. Una partita solida quella dei labronici, con Gabrovsek che va in doppia doppia (24 punti e 10 rimbalzi con 30 di valutazione) e diventa una spina nel fianco per la Gema. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Peccato Gema: a un passo dal sogno, ma vince la Pielle 67-66. La Coppa Italia passa a Livorno Articoli correlati Basket, la Pielle Livorno vince la Coppa Italia di B contro la Gema Montecatini: emozioni nella finale tutta toscanaRimini, 15 marzo 2026 – La Pielle Livorno vince 67-66 la Coppa Italia di Serie B 2025 / 2026. Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Imola 73-67:l'Andrea Costa spaventa la Pielle, ma al PalaMacchia non si passaI ragazzi di Turchetto dominano la prima metà di gara ma rischiano di rovinare tutto nel finale.