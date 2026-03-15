Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha dichiarato a 'Milan TV' prima della sfida contro la Lazio, affermando che la squadra è pronta e che bisogna fare di tutto per ottenere i tre punti. La partita si gioca questa sera e il giocatore ha espresso la determinazione della squadra in vista dell'incontro.

Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Siamo pronti per stasera. È una partita molto, molto difficile, ma dovremo essere pronti da subito. Dobbiamo pensare a noi stessi e fare la nostra partita. Siamo pronti per questa atmosfera, dobbiamo fare di tutto per i tre punti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pavlovic prima di Lazio-Milan: “Pronti per stasera: dobbiamo fare di tutto per i tre punti”

Articoli correlati

Cagliari, Mazzitelli prima del Milan: “Siamo pronti per stasera. I punti contano contro tutte le squadre”Luca Mazzitelli, centrocampista rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...

Cremonese-Milan 0-2 (90?): Pavlovic e Leao, tre punti nel finale! | Serie A NewsÈ terminata da pochi minuti Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona.

Il tocco di mano di pavlovic contro la Lazio #milan #lazio #seriea #rigore #var #arbitro #paulnanfah

Contenuti utili per approfondire Pavlovic prima di Lazio Milan Pronti...

Temi più discussi: Lazio-Milan: probabili formazioni e statistiche; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Nervi alle stelle: Lazio-Milan si gioca tra polemiche e tensioni!.

Milan, Pavlovic a Dazn prima della Lazio: Siamo pronti. Maldini? Non è...Strahinja Pavlovi?, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole: Siamo ... lalaziosiamonoi.it

Lazio-Milan, Pavlovic nel pre: Siamo pronti. Per marcare Maldini dobbiamo...In vista del calcio d’inizio di Lazio-Milan, il giocatore del club rossonero, Pavlovic, si è presentato ai microfoni di Dazn per analizzare il momento della squadra e presentare il match. Siamo pronti ... laziopress.it

Le ufficiali di Lazio-Milan Allegri lancia Jashari x.com

Lazio-Milan di Serie A, la partita dell’Olimpico in diretta facebook