Pasti spesa e cambio di stagione | le insidie per chi soffre di disturbi alimentari 

Durante le attività quotidiane come i pasti, la spesa o il cambio di stagione degli armadi, chi soffre di disturbi alimentari può incontrare difficoltà evidenti. Questi momenti, spesso considerati normali, rappresentano occasioni in cui le criticità si manifestano con maggiore intensità, rendendo più complesso gestire la routine e mantenere un equilibrio.

I primi segnali di difficoltà legati ai disturbi alimentari spesso emergono nei momenti più ordinari della vita familiare: a tavola, davanti allo specchio, durante la spesa o nel cambio di stagione degli armadi. Ed è proprio in queste situazioni quotidiane che si giocano equilibri delicati tra autonomia, controllo e percezione del proprio corpo. In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, gli specialisti della rete per i disturbi alimentari del gruppo sanitario Kos hanno diffuso alcune raccomandazioni pratiche rivolte alle famiglie, con l’obiettivo di aiutare genitori e caregiver a gestire momenti particolarmente sensibili della quotidianità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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