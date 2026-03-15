Pasqua | voli da Milano sopra i 300 euro la crisi pesa

Durante questa Pasqua, i residenti lombardi si sono trovati ad affrontare prezzi elevati per i voli da Milano, che superano i 340 euro, mentre anche i costi dei treni sono aumentati. La crisi dei trasporti sta influenzando le scelte di viaggio e i prezzi delle principali modalità di spostamento in vista delle festività.

La crisi dei trasporti per le festività pasquali sta colpendo duramente i residenti lombardi, con tariffe aeree da Milano che superano i 340 euro e costi ferroviari in aumento. L’impatto diretto sulla tasca delle famiglie è immediato: il monitoraggio di Assoutenti rivela che partenze da Milano verso il Sud Italia costano fino a oltre 400 euro per l’andata e ritorno. I dati confermano che la guerra in Medio Oriente ha già innalzato i prezzi dei carburanti e chiuso spazi aerei, minacciando un nuovo rincaro imminente. I cittadini devono affrontare una scelta difficile tra spostamenti costosi o rinuncia al viaggio, mentre le compagnie aeree trasferiscono i costi operativi sui biglietti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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