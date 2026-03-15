Pasqua 2026 | NAO negativo pioggia e neve a bassa quota

Per la Pasqua del 2026, le previsioni indicano un tempo variabile con pioggia e neve a bassa quota. I modelli meteorologici mostrano un quadro di instabilità, con possibili rovesci che interesseranno le regioni durante le festività. La situazione suggerisce condizioni meteo poco favorevoli per le celebrazioni all’aperto o i viaggi in programma in quel periodo.

La Pasqua del 2026 si preannuncia sotto il segno dell’instabilità meteorologica, con modelli che prevedono piogge e rovesci durante le festività. L’indice NAO mostra valori neutri o debolmente negativi per l’avvio di aprile, indicando una minore capacità dell’alta pressione atlantica di bloccare le perturbazioni verso l’Italia. Le previsioni indicano che tra il 5 e il 6 aprile non ci sarà stabilità diffusa, ma condizioni atmosferiche mobili. Questo scenario potrebbe portare a spazi di sole alternati rapidamente ad acquazzoni improvvisi e possibili nevicate sui rilievi alpini e appenninici anche a quote basse. L’Indice NAO: Il Termometro della Stabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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