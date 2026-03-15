Pasqua 2026 in Italia | rincari su uova colombe e trasporti cresce il rischio per il conflitto in Medio Oriente

Da laprimapagina.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’avvicinarsi della Pasqua nel 2026, in Italia si registra un aumento dei prezzi di uova, colombe e servizi di trasporto. I rincari interessano anche i costi di spedizione e logistica, mentre le tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran aumentano l’incertezza generale. La situazione si riflette sui consumi e sulle spese delle famiglie, che devono fare i conti con questi aumenti.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, gli italiani si preparano all’ennesima ondata di rincari che colpisce alimentari e trasporti, con un ulteriore fattore di incertezza legato alle tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran. Secondo il Codacons, i prezzi delle uova di Pasqua segnano aumenti a due cifre nonostante il calo globale del cacao. “Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano rincari dal +6% fino al +10% rispetto allo scorso anno – spiegano dall’associazione – Un uovo industriale al chilo può arrivare a superare i 77 euro, contro i 70 euro del 2025”. Il costo al dettaglio varia notevolmente: le uova vendute nella grande distribuzione oscillano tra 7 e 22 euro, quelle artigianali tra 30 e 40 euro, mentre le versioni gourmet possono superare i 100 euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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