Il 15 marzo 2026, a Tel Aviv, si è diffusa una dichiarazione pubblica da parte dell'Iran che annuncia l'intenzione di uccidere il premier israeliano Benjamin Netanyahu. La comunicazione arriva a poche settimane da attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele, in un clima di crescente tensione nella regione. Nel frattempo, si sono svelati dettagli sui sistemi di sicurezza del premier, tra cui scanner e bodyguard mascherati.

Tel Aviv, 15 marzo 2026 – L'Iran non lo nasconde più: a due settimane dall'attacco statunitense e israeliano, e giorni di tensioni senza stop, Teheran ha dichiarato pubblicamente che intende assassinare il premier dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu. Di certo non sarà un'operazione semplice: il dispiegamento di forze che circonda Netanyahu non è solo una questione di protocollo, ma un apparato in continua mutazione che riflette le tensioni politiche e legali di Israele. Negli ultimi anni, la protezione del primo ministro si è trasformata da una scorta imponente a un sistema di sicurezza 'estremo', caratterizzato da tecnologie aeroportuali e, paradossalmente, dalla necessità di nascondere i volti degli stessi agenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pasdaran: “Uccideremo Netanyahu”. Dagli scanner ai bodyguard mascherati: i segreti del ‘bunker mobile’ di Bibi

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