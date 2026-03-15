Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, note come Pasdaran, hanno rilasciato un comunicato in cui affermano che continueranno a inseguire e a eliminare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Le dichiarazioni sono state pubblicate pochi giorni dopo una serie di tensioni tra i due paesi, senza specificare azioni concrete o dettagli ulteriori. La vicenda si inserisce in un clima di crescente incertezza regionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dichiarazioni delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane (Pasdaran) hanno diffuso un comunicato nel quale rivolgono minacce esplicite contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenendo che continueranno a dargli la caccia. Nel testo si afferma che l’incertezza sul destino del leader israeliano e l’ipotesi di una sua fuga dai territori occupati insieme alla famiglia rappresenterebbero un segnale della profonda crisi e instabilità del fronte sionista. Secondo quanto dichiarato dai Pasdaran, se Netanyahu fosse ancora vivo, l’Iran continuerà a inseguirlo con ogni mezzo fino a eliminarlo, definendolo nel comunicato “un criminale assassino di bambini”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pasdaran, la terribile minaccia contro Netanyahu: “Lo inseguiremo e lo elimineremo”

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