Nella settimana dal 6 al 13 marzo 2026, l’operazione Parma Sicura ha coinvolto oltre 1.500 controlli sul territorio. Durante le attività sono stati smascherati diversi casi di droga e furti, evidenziando la presenza di attività illecite nella zona. Sono stati effettuati interventi da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza urbana nel centro e nelle periferie della città.

Nella settimana che va dal 6 al 13 marzo 2026, l’operazione Parma Sicura ha messo in luce la complessità della sicurezza urbana nel cuore dell’Emilia-Romagna. In soli sette giorni, le forze di polizia hanno identificato oltre millecinquecento persone e controllato quasi mezzo migliaio di veicoli, portando all’arresto di due soggetti e alla deferimento di altri diciassette per reati contro il patrimonio. L’intervento, coordinato tra Polizia di Stato e Polizia Locale, non si limita a numeri grezzi ma tocca nervi scoperti della convivenza civile. Dall’odore sospetto all’arresto: il caso del negozio etnico. Un episodio specifico avvenuto il 6 marzo a Oltretorrente ha portato alla scoperta di una rete di spaccio nascosta dietro un’attività commerciale apparentemente legittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma Sicura: 1.500 controlli, droga e furti smascherati

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