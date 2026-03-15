A Parma, tra il 2019 e il 2024, i casi di disturbi alimentari sono aumentati di tre volte, coinvolgendo sia la città che la provincia. La crescita dei numeri rende evidente un fenomeno in forte espansione, che riguarda diverse fasce di età e gruppi sociali. La situazione ha portato a un incremento delle richieste di assistenza e intervento specialistico in tutta l’area.

La città di Parma e il suo territorio provinciale si trovano ad affrontare un’escalation preoccupante dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, un fenomeno che ha i casi registrati triplicarsi nel quinquennio compreso tra il 2019 e il 2024. In occasione della Giornata Nazionale del Nastro Lilla, celebrata oggi, domenica 15 marzo 2026, è stato siglato nella Sala di Rappresentanza del Municipio un accordo strategico che vede uniti il Sindaco Michele Guerra, la direzione sanitaria guidata da Anselmo Campagna, l’ateneo locale con Fabrizio Storti e diverse fondazioni sociali per contrastare questa emergenza silenziosa. I dati emersi dai servizi sanitari locali mostrano una curva in salita vertiginosa: i pazienti seguiti dal Percorso diagnostico terapeutico- assistenziale sono passati da 150 a 389 casi in soli cinque anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: casi di disturbi alimentari triplicati in 5 anni

Articoli correlati

Disturbi alimentari a Parma e provincia: casi triplicati dal 2019 al 2024Il territorio di Parma e provincia ha visto un aumento preoccupante dei casi di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) tra il 2019 e il...

Disturbi alimentari: 3 milioni di casi, esordio a 8 anniLa Federazione Italiana Medici Pediatri ha lanciato un monito urgente in vista della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, prevista per il 15...

Approfondimenti e contenuti su Parma casi di disturbi alimentari...

Temi più discussi: Comunicazione e stampa | Disturbi alimentari: Parma rafforza la rete territoriale di prevenzione; Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, un accordo per la prevenzione dei disturbi alimentari; Disturbi alimentari, sempre più casi: in Municipio firmato un accordo per la prevenzione - Video; Disturbi alimentari, Barilla rinnova impegno per corretti stili di vita.

Disturbi alimentari, sempre più casi: in Municipio firmato un accordo per la prevenzione - VideoDisturbi alimentari: gli accessi ai servizi Ausl del territorio sono triplicati dopo la pandemia. Si è così deciso di fare squadra e firmare un accordo capace di mettere insieme pubblico e privato per ... gazzettadiparma.it

Camino al Tagliamento, pronta 'Casa Lilla' per i ragazzi con disturbi alimentariPotrà ospitare 12 giovani offrendo servizi educativo-riabilitativi, socioassistenziali e di supporto. Nel 2025 in AsuFc 130 i minori seguiti ... rainews.it

Gazzetta di Parma facebook

Torino-Parma 4-1, il Cholito segna e dedica: "Para vos, hijo". I giocatori sui social Le reazioni sui social dei giocatori granata dopo la vittoria contro i gialloblù #ToroNews #TorinoFC #Torino Le reazioni social x.com