Parma | 100 animali in miseria due cani morti per fame

Nella campagna a ovest di Parma, un’operazione congiunta ha portato alla scoperta di oltre cento animali in grave condizioni di maltrattamento. Due cani sono morti per fame e altri sono stati trovati in condizioni di estremo abbandono all’interno di una struttura di accoglienza. La situazione è stata immediatamente segnalata alle autorità competenti.

Nella campagna a ovest di Parma, un’operazione congiunta ha portato alla scoperta di gravi condizioni di vita per oltre cento animali in una struttura destinata all’accoglienza. Il blitz, svoltosi venerdì scorso, ha coinvolto l’Area sanità animale dell’Ausl di Parma, i carabinieri forestali e la sezione di Parma dell’Istituto zooprofilattico di Emilia e Lombardia. Durante l’intervento sono stati rinvenuti due cani deceduti a causa della fame e della sete, le cui carcasse sono state immediatamente sequestrate dalle autorità competenti. Altri due esemplari canini si trovavano in condizioni critiche: uno è stato trasferito d’urgenza presso una clinica veterinaria per accertamenti medici, mentre il secondo è stato ospitato al canile municipale Lilli e il Vagabondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma: 100 animali in miseria, due cani morti per fame Articoli correlati Fattoria degli orrori a Parma: due cani morti, altri salvati in condizioni disperateBlitz delle autorità in una struttura che ospitava oltre cento animali tra cani, gatti e specie da cortile. Leggi anche: Fame, miseria e cappelli. E il sindaco di Monza si ribellò a Lenin: non uccidiamo i padroni Aggiornamenti e notizie su Parma 100 animali in miseria due cani... A Parma entra in servizio l'ambulanza per gli animali: ecco come funzioneràL’assistenza pubblica è una delle realtà più importanti di Parma: si batte da più di un secolo per il benessere degli abitanti della città emiliana con assistenze di tipo sanitario, sociale e di ... corrieredibologna.corriere.it Parma, nasce il Nucleo di Difesa Animali: 30 volontari in cittàUn aiuto per gli amici a quattro zampe della città: il gruppo dovrà prevenire l’abbandono e il maltrattamento, aiutare i cittadini in difficoltà, e controllare le aree cani Parma, 25 maggio 2021 – E’ ... ilrestodelcarlino.it