Parlamento UE | AI paga per i contenuti protetti

Il Parlamento europeo ha approvato una raccomandazione che stabilisce restrizioni sull’utilizzo dei contenuti protetti da diritto d’autore nei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione prevede specifici limiti e regole per chi sviluppa e utilizza queste tecnologie, con l’obiettivo di regolamentare l’accesso e l’impiego di materiali tutelati. La misura riguarda direttamente le aziende e gli sviluppatori coinvolti nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il Parlamento europeo ha approvato una raccomandazione che impone vincoli stringenti sull’uso dei contenuti protetti da diritto d’autore nei sistemi di intelligenza artificiale. La risoluzione, ottenuta con 460 voti favorevoli contro 71 contrari e 88 astenuti, stabilisce che l’utilizzo di opere coperte deve avvenire solo tramite licenze a pagamento e con piena trasparenza. Questa decisione segna un punto di svolta per il settore creativo italiano, trasformando la relazione tra creatori e piattaforme tecnologiche. La misura non è ancora una legge vincolante, ma funge da guida politica per la Commissione europea, invitandola a presentare proposte legislative concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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