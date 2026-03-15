A Londra, il match tra West Ham e Manchester City si è concluso con un pareggio di 1-1. Entrambe le squadre hanno segnato un gol ciascuna, portando a una conclusione in parità della partita. Nessuna delle due formazioni ha vinto, nonostante le azioni offensive e le occasioni create sul campo. La partita si è svolta oggi con questi risultati ufficiali.

Il risultato finale del confronto tra West Ham e Manchester City si è chiuso in parità, con un punteggio di 1-1. Nel dettaglio, Bernardo Silva ha realizzato una rete che ha richiesto un’analisi tecnica sul tipo di passaggio utilizzato, mentre l’incontro ha generato diverse sequenze video significative. Oltre alla sfida londinese, il palinsesto della giornata includeva anche la vittoria dell’Arsenal contro l’Everton per 2-0, dove Dowman, classe 2009, ha segnato un gol da record. Nella stessa gara, Calafiori ha effettuato un intervento difensivo descritto come irreale. Parallelamente, il Chelsea ha subito la sconfitta per 0-1 contro il Newcastle, mentre Ellborg ha messo in mostra una parata degna di essere considerata quella del weekend. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parità a Londra: i gesti tecnici che hanno deciso la partita

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