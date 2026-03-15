Parigi-Nizza 2026 Lenny Martinez vince l’ultima tappa Vingegaard vince la corsa

Lenny Martinez ha conquistato l’ultima tappa della Parigi-Nizza 2026, arrivando primo nella frazione conclusiva a Nizza. La vittoria di questa tappa ha portato anche alla vittoria finale della corsa, assegnata a Vingegaard. La gara si è svolta lungo le strade francesi, con il francese che ha preceduto gli altri ciclisti sulla linea d’arrivo.

L’ultima firma nella Parigi-Nizza 2026 è di Lenny Martinez. Il francese riesce a trionfare nell’ottava e conclusiva frazione della corsa francese, proprio con arrivo a Nizza. Il corridore della Bahrain-Victorious si è imposto in una volata a due su Jonas Vingegaard (Team Visma Lease ), che comunque festeggia la vittoria nella classifica generale. Il Col de la Porte fa subito una certe selezione in gruppo e provano a sganciarsi da quello che resta del plotone cinque corridori: Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) e Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, Lenny Martinez vince l’ultima tappa. Vingegaard vince la corsa Articoli correlati Parigi-Nizza 2026, trionfo finale di Vingegaard. Sigillo di Lenny Martinez nell’ultima tappaLenny Martinez, all’undicesima vittoria della sua carriera da professionista, si aggiudica l’ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza, la Nizza-Nizza... Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco di Vingegaard e Lenny Martinez nell’ultima salita Contenuti e approfondimenti su Parigi Nizza 2026 Lenny Martinez vince... Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026, la classifica big: la azzoppata settima tappa non cambia nulla, Jonas Vingegaard conserva la Maglia Gialla; Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi 12 marzo Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux: orari, tv, percorso, favoriti. Vingegaard prova a chiudere i conti; Parigi-Nizza - Colpo Lenny Martinez! Resiste a Vingegaard e lo batte in volata, rivivi l'arrivo dell'ultima tappa; Parigi-Nizza 2026, orario e ordine di partenza della cronosquadre. PARIGI NIZZA. MARTINEZ E VINGEGAARD FUGA SUL LINGUADOR, POI IL FRANCESE BATTE IL DANESE CHE TRIONFA IN CLASSIFICAIl francese della Bahrain e il danese della Visma si impongono sulla Côte di Linguador nella conclusione della Parigi-Nizza ... tuttobiciweb.it Classifica Parigi-Nizza 2026: Jonas Vingegaard vincitore con distacchi abissaliJonas Vingegaard ha vinto la Parigi-Nizza 2026, imponendosi con un vantaggio siderale nei confronti del secondo classificato. Il formidabile danese ha ... oasport.it Pronti per l'ottava tappa della Parigi-Nizza Seguila LIVE su discovery+ facebook Pronti per l'ottava tappa della Parigi-Nizza Seguila LIVE su @discoveryplusIT x.com