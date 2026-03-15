Parco inclusivo abbandonato Bendotti | Cittadini in campo mentre la politica guarda altrove

A Lanciano si trova un parco inclusivo ormai abbandonato, un luogo che avrebbe dovuto essere esempio di modernità e solidarietà, ma che invece si presenta trascurato e lasciato in stato di degrado. I cittadini si sono attivati per occuparsi della manutenzione, mentre le istituzioni sembrano ignorare la situazione. Questa realtà mette in luce una distanza tra l'impegno della comunità e l’assenza di interventi ufficiali.

La consigliera comunale di opposizione torna ad accendere i riflettori sull'area giochi in viale Marconi nel degrado: “Esempio di indifferenza amministrativa” “A Lanciano esiste un luogo che dovrebbe rappresentare il volto più moderno e solidale della città, ma che oggi racconta una storia diversa: quella dell’indifferenza amministrativa”. La consigliera comunale di Lanciano in Comune, Dora Bendotti, torna a parlare del parco giochi inclusivo 'Tilde Lametti', in viale Marconi, unico spazio cittadino progettato per accogliere bambini con diverse abilità, ma da tempo lasciato al degrado. Erba incolta, rifiuti, giochi da sistemare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Parco inclusivo abbandonato: i cittadini ripulisconoIl parco giochi inclusivo Tilde Lametti, situato in viale Marconi a Lanciano, versa in uno stato di abbandono che costringe i cittadini a intervenire... Altri aggiornamenti su Parco inclusivo Discussioni sull' argomento Parco inclusivo abbandonato, Bendotti: Cittadini in campo mentre la politica guarda altrove; Parco inclusivo abbandonato | i cittadini ripuliscono. Parco Milcovich: da area degradata a parco vivo (e sostenibile) che genera altri parchi nel mondoLa straordinaria rinascita del parco Milcovich di Padova: ecco come un progetto di rigenerazione urbana senza precedenti in Italia sta unendo la comunità e contribuendo a piantare alberi fino in Vietn ... greenme.it Spazi da non perdere, da terreno abbandonato a Ecoparco inclusivoRoma, 27 lug. (askanews) – Nella cornice dei Monti Picentini, affacciato sul golfo di Salerno tra la costiera amalfitana e la costiera cilentana e suitempli di Paestum, nasce Cometa Park: un parco di ... affaritaliani.it Campi Flegrei. . EUROPA VERDE: ZABATTA, ANDREOZZI E MIGLIUCCI: PARCO INCLUSIVO, SIMBOLO DI CIVILTA' PUTEOLANA DA VIVERE CONDIVIDERE E TUTELARE facebook