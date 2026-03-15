Parcheggio allo Scotto nuove polemiche

Al parcheggio allo Scotto si sono riaccese le polemiche tra operatori economici di via San Martino e del centro storico e le autorità locali. Le tensioni riguardano le recenti decisioni sulle modalità di accesso e gestione dell’area, che hanno sollevato critiche da parte di commercianti e cittadini coinvolti. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e continua a dividere le parti interessate.

"Comprendo le preoccupazioni degli operatori economici di via San Martino e del centro storico, così come la necessità di sostenere il commercio di prossimità. Tuttavia realizzare un parcheggio all’interno del vallo della Fortezza Sangallo è una scelta sbagliata per Pisa". Lo dice senza mezzi termine il consigliere comunale del Pd, Marco Biondi, sottolineando che "il vallo del Giardino Scotto è uno spazio storico e paesaggistico di grande valore che dovrebbe essere recuperato e valorizzato come area verde pubblica e su quell’area insistono importanti vincoli di tutela che riguardano l’intero complesso della fortezza e delle mura urbane, oltre alla presenza di un ecosistema delicato tipico degli antichi fossati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parcheggio allo Scotto, nuove polemiche Articoli correlati Parcheggio allo Scotto: "No, è una vera ferita"Sono oltre cento le firme raccolte per chiedere lo stop al progetto del parcheggio nel vallo del Giardino Scotto. Leggi anche: Parcheggio allo Scotto : "Occasione da sfruttare" Approfondimenti e contenuti su Parcheggio allo Scotto nuove polemiche Temi più discussi: Parcheggio allo Scotto, nuove polemiche; Variazione di bilancio: cancellare il parcheggio allo Scotto, aumentare le risorse per le case popolari, non privatizzare il patrimonio pubblico a partire dalla Leopolda; Parcheggio allo Scotto: bocciato la nostra proposta di cancellazione dello scempio, continuiamo la mobilitazione.; Parcheggio allo Scotto : Occasione da sfruttare. Parcheggio allo Scotto, nuove polemicheIl consigliere comunale del Pd Marco Biondi: Spazio di valore storico che andrebbe recuperato come area di verde pubblico ... lanazione.it Parcheggio allo Scotto : Occasione da sfruttarePieragnoli: opera attesa da anni per rilanciare via San Martino Ma anche un intervento utile contro la desertificazione commerciale . msn.com Riceviamo e pubblichiamo una lettera scritta da S.T., 32 anni, da nove al lavoro nel parcheggio sopra il supermercato Pam di via Camozzi facebook Narcotizzata e abusata in un parcheggio in campagna dopo una serata al ristorante. Questo, secondo l'accusa, era accaduto nel Ravennate la notte del 21 dicembre 2024 a una 17enne del posto. Per questa ragione - come riportato dall'edizione locale del Re x.com