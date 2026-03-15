Paralimpiadi record di medaglie per l' Italia e Arena Santagiulia sold out per la finale di hockey

Durante le Paralimpiadi, l'Italia ha conquistato un record di medaglie, mentre la finale di hockey si è giocata all'Arena Santagiulia di Milano, che si è riempita completamente. Gli Stati Uniti hanno vinto l'incontro contro il Canada con un punteggio di 6-2, aggiudicandosi la medaglia d'oro. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

Si chiudono i Giochi paralimpici di Milano Cortina, segnati dal ritorno ufficiale di Russia e Bielorussia mentre prosegue la guerra contro l'Ucraina Gli Stati Uniti sono medaglia d'oro nell'hockey anche per le Paralimpiadi. Hanno sconfitto il Canada per 6-2 nella finale alla Santagiulia Hockey Arena di Milano. Ed è record di biglietti venduti per questa disciplina ai Giochi paralimpici: la finale ha segnato il tutto esaurito con 11.500 biglietti venduti e, secondo lo speaker, 10.795 spettatori presenti. Battuto il record di sabato scorso con i 9mila biglietti per Stati Uniti-Italia. Sugli spalti parecchi tifosi statunitensi e canadesi, ma anche tanti italiani che, per la maggior parte, hanno sostenuto il Canada. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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