Paralimpiadi | oggi 10 titoli l’Italia sfida la gloria

Nella nona e ultima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono previsti dieci medaglie in palio, con gare di sci alpino, sci di fondo e sledge hockey. Gli atleti italiani si preparano a competere in questa fase conclusiva, mentre il pubblico segue con attenzione le ultime sfide della manifestazione. La giornata si svolge con prove che coinvolgono rappresentative di diversi paesi.

La nona e ultima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vedrà assegnarsi dieci titoli olimpici tra sci alpino, sci di fondo e sledge hockey. L’Italia scende in campo con un roster completo per le prove decisive che si svolgeranno oggi, domenica 15 marzo, con la cerimonia di chiusura fissata per le 20:30. Tutto il programma è accessibile in diretta su Rai 2 HD e Rai Play, mentre la cronaca testuale è affidata a OA Sport. Gli atleti italiani come Giacomo Bertagnolli, Giuseppe Spatola e Mattia Dal Pastro sono pronti a disputare le finali che chiudono l’evento sportivo più importante del biennio. L’Italia al centro della scena: nomi, ruoli e aspettative concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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