Paralimpiadi Milano Cortina Romele bronzo nella 20 km di fondo sitting

Oggi alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, Giuseppe Romele ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di 20 km di fondo nella categoria sitting. La competizione si è svolta domenica 15 marzo e l’atleta italiano ha ottenuto il terzo posto, portando a casa un riconoscimento importante in questa disciplina. La medaglia si aggiunge ai risultati italiani in questa edizione delle Paralimpiadi.

(Adnkronos) – L'azzurro Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting oggi, domenica 15 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Medaglia d'oro al russo Ivan Golubkov con il tempo di 51:55.0, secondo il cinese Mao Zhongwu e bronzo all'atleta italiano che porta così la 15esima medaglia all'Italia.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortunaUltima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima... Giuseppe Romele da brividi, bronzo nella 20 km di fondo: “Una giornata che ricorderò tutta la vita”Il bresciano Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. Una selezione di notizie su Paralimpiadi Milano Cortina Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, martedì 10 marzo; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, gli azzurri in gara e le speranze di medaglia; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di oggi: gigante femminile, curling e hockey; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, tutte le gare (e gli appuntamenti) di oggi. Paralimpiadi, oggi l'ultimo giorno di gare. Romele bronzo nella 20 km di fondo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi, oggi l'ultimo giorno di gare. Romele bronzo nella 20 km di fondo. LIVE ... tg24.sky.it Milano Cortina: Romele bronzo nella 20 km di fondoGiuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. L'azzurro è arrivato alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao. Per l'Italia è la 15/ma ... ansa.it Che Grand’Italia anche alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026! Sul podio, dietro a Cina e USA #CorrieredelloSport #Tuttosport #paralimpiadi #MilanoCortina2026 facebook Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel è campionessa paralimpica di supergigante! Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo la nostra portacolori, conquista una splendida medaglia d'oro. Per Chiara si tratta della seconda medaglia a Milano-Corti x.com