Paralimpiadi capolavoro Romele! Bronzo nella 20 km sitting di fondo

Giuseppe Romele ha conquistato il bronzo nella gara di fondo in carrozzina di 20 km alle Paralimpiadi. L’atleta italiano ha completato la corsa con un tempo che gli ha permesso di salire sul podio, dimostrando grande tenacia e determinazione. La competizione si è svolta oggi con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

Giuseppe Romele ce l’ha fatta! L’italiano ha vinto il bronzo nella 20 km sitting di fondo: si tratta della 15esima medaglia alle Paralimpiadi per gli Azzurri Come entrare nella storia? Romele oggi ce l’ha insegnato ancora una volta conquistando un bronzo meraviglioso nella 20 km di fondo categoria sitting. Un risultato straordinario, che vale all’Italia il sedicesimo podio e la conferma al quarto posto del medagliere. Ma anche un risultato incredibile, arrivato in condizioni di pista per nulla buone – a causa delle condizioni metereologiche avverse, di cui c’era il sentore già questa mattina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Paralimpiadi Milano Cortina, Romele bronzo nella 20 km di fondo sitting(Adnkronos) – L'azzurro Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting oggi, domenica 15 marzo, alle... Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortunaUltima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima... Una raccolta di contenuti su Paralimpiadi capolavoro Romele Bronzo... Milano Cortina, Romele vince il bronzo nella 20 km di fondo: Vale piu' di un oroGiuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. L'azzurro e' arrivato alle spalle del russo Ivan Golubkov ... sport.tiscali.it Sci di fondo: l’Italia chiude con il bronzo di Romele nella giornata conclusivaGiornata di 20 km individuali per l'ultimo scorcio di gare nello sci di fondo al Lago di Tesero per quanto riguarda le Paralimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it