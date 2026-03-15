Durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina, Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello Slalom gigante nella categoria

Un altro grande oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina grazie a Giacomo Bertagnolli che, con la guida Andrea Ravelli, si piazza davanti a tutti dopo le due manche dello Slalom gigante nella categoria "Visually Impaired”, per ipovedenti. Il tempo complessivo di 1’29”29 è migliore di quello del polacco Golas (+0.29) e del canadese Ericcson (+1.97). L’Italia conta complessivamente 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi per un totale di 16 medaglie. La felicità di Giacomo. Per il trentino di Cavalese è il quinto podio in cinque gare a queste Olimpiade e la seconda vittoria. Sale a 13 il conto delle medaglie paralimpiche in carriera. “Cinque su cinque, è incredibile, ci serviva proprio, è stato bellissimo, non c'era niente da perdere”, ha raccontato Bertagnolli ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paralimpiadi, Bertagnolli d’oro: l’azzurro davanti a tutti nello Slalom gigante

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