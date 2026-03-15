Oggi si conclude la cerimonia finale delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che ha visto la partecipazione di circa 600 atleti. Durante l’evento, sono stati registrati numerosi spettatori rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione ha lasciato un’eredità significativa in termini di presenza di pubblico e di visibilità per lo sport paralimpico.

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si chiudono oggi con la cerimonia finale alle ore 20.30 al Cortina Curling Olympic Stadium, trasmessa su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Oltre 600 atleti hanno gareggiato per 412 medaglie, registrando un record di pubblico nella finale di hockey con oltre 11.500 biglietti venduti. L’evento non è stato solo una competizione sportiva, ma un momento di riflessione profonda sul ruolo della disabilità nella società lombarda e italiana. La ministra Alessandra Locatelli ha sottolineato come il cambiamento sia possibile e necessario, affermando che garantire lo stesso trattamento agli atleti è un dovere morale e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paralimpiadi 2026: 600 atleti, record di pubblico e eredità

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