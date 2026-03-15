Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 stanno per concludersi con una cerimonia di chiusura prevista per domenica 22 febbraio. Alla manifestazione partecipano 55 nazioni e tra gli eventi principali c’è la partecipazione di Arisa, che prenderà parte alla parata di chiusura. La manifestazione si svolge in Italia, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo.

La venticinquesima edizione delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si avvia verso il suo epilogo con una cerimonia di chiusura programmata per la domenica 22 febbraio. L’evento si terrà allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, noto anche come Cortina Curling Olympic Stadium, dove 55 nazioni hanno inviato le proprie delegazioni sportive. La diretta televisiva è fissata per le ore 20:00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, offrendo un’opportunità unica per seguire l’ultimo atto di questa rassegna internazionale. Il formato della serata sarà diverso rispetto all’inaugurazione: le bandiere dei paesi partecipanti saranno portate dagli stessi atleti invece che dai volontari, un dettaglio che sottolinea il ruolo centrale degli sportivi nella manifestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paralimpiadi 2026: 55 nazioni, Arisa e la parata

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