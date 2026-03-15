Papaleo | Bene comune idea da coltivare

Una guida escursionistica, un’attrice con un passato difficile e quattro donne in custodia, tutte partecipano a un’escursione nel Parco del Pollino. L’obiettivo è esplorare il Pino Loricato, un albero simbolo di resistenza e longevità. L’evento si svolge tra paesaggi naturali mozzafiato, coinvolgendo persone di diversa provenienza e storie diverse, tutte unite dalla stessa esperienza all’aperto.

Una guida escursionistica, un’attrice un po’ decaduta e quattro detenute in gita nella meravigliosa natura del Pollino alla scoperta del Pino Loricato, albero simbolo di resistenza. Il Bene Comune è il nuovo film di Rocco Papaleo, una regia che compone una poetica jam session di storie – la musica c’è, eccome– in cui ogni personaggio fa il suo ingresso con il proprio racconto e alla fine si compone una grande rete di respiri che si contaminano. Il regista e attore sarà al cinema Chaplin nella mattinata di oggi alla fine dello spettacolo delle 11, per salutare il pubblico. Rocco Papaleo, avere a cuore il Bene Comune, oggi è come un dono, una cosa rara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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