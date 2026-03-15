Papa Zaccaria | la diplomazia che fermò i Longobardi

Il 15 marzo 2026 si celebra la IV Domenica di Quaresima, chiamata anche Laetare, e si ricorda la figura di Papa Zaccaria, che è stato papa. In questa giornata si evidenzia il ruolo di Zaccaria come figura storica legata alla diplomazia, che avrebbe contribuito a fermare l’avanzata dei Longobardi. La commemorazione si svolge nel contesto del calendario liturgico e si concentra sulla memoria di questa figura religiosa.

Oggi, domenica 15 marzo 2026, il calendario liturgico segna la IV Domenica di Quaresima, nota come Laetare, assorbendo la memoria specifica di San Zaccaria, papa. Sebbene la celebrazione domenicale prevalga, la figura del pontefice greco rimane iscritta nel Martirologio Romano come un modello di mediazione e saggezza pastorale. Questo giorno non è solo una data sul calendario, ma un richiamo a una fase storica cruciale in cui la Chiesa ha dovuto gestire pressioni politiche esterne e interne con grande abilità diplomatica. Zaccaria guidò la Sede apostolica dal 741 al 752, operando in un contesto geopolitico frammentato dove il potere bizantino si riduceva e le minacce longobarde erano concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Zaccaria: la diplomazia che fermò i Longobardi Articoli correlati San Zaccaria, papa: storia e culto | Santo del giorno 15 marzo (IV Domenica di Quaresima)Oggi, domenica 15 marzo 2026, la Chiesa celebra la IV Domenica di Quaresima (Laetare); la memoria di San Zaccaria, papa è quindi assorbita dalla... Papa Leone: lavorare per una diplomazia della paceIl Papa ha incontrato il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede ed è tornato a parlare di pace. Contenuti utili per approfondire Papa Zaccaria La diplomazia a Roma per i funerali di Papa Francesco: un'occasione per i leader internazionali?I funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato prossimo a Roma, offriranno diversi momenti di questo tipo. Tra i partecipanti attesi figurano importanti leader europei, tra cui la presidente ... it.euronews.com Trump, Zelensky, von der Leyen a Roma per l’ultimo saluto al Papa: in moto la diplomazia dei funeraliIn occasione delle esequie di Papa Francesco, morto il 21 aprile, si mette in moto la ‘diplomazia dei funerali’: i grandi leader del pianeta avranno l’occasione di incontrarsi e parlare, più o meno ... fanpage.it