Al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, Paola Minaccioni interpreta la commedia ’Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow’, scritta dall’americana Julia May Jonas. La rappresentazione, diretta da Cristina Spina, sarà in scena per tre serate, dal 17 al 19 marzo, alle ore 20. La piece porta sul palco un mix di situazioni comiche e personaggi singolari.

Si intitola ’ Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow ’, la commedia dell’americana Julia May Jonas, interpretata da Paola Minaccioni, con la regia di Cristina Spina, in scena al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto per tre repliche, da martedì 17 a giovedì 19 marzo, alle ore 20.45, (prime due sere in abbonamento e il 19 marzo fuori abbonamento) nella stagione teatrale proposta dal Comune e Amat con il contributo di Mic e Regione Marche e con il sostegno di Bim Tronto. E’ una dark-comedy che segue tre eccentriche donne (affiancano la Minaccioni Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella) intrappolate in una spirale di disperazione e tradimento e una riflessione sul nostro mondo capitalistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paola Minaccioni al Concordia porta in scena ’Kim Sparrow’

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