Paola Della Porta Scomparsa l’attrice e docente di dizione

L’attrice e docente di dizione Paola Della Porta in Buccianti è deceduta giovedì mattina all’età di 94 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici, colleghi e cittadini. Era conosciuta per il suo contributo nel teatro e nel mondo dell’insegnamento, lasciando un segno nel panorama culturale locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità.

Lutto in città per la scomparsa di Paola Della Porta in Buccianti, avvenuta giovedì mattina all’età di 94 anni. L’annuncio è stato comunicato dalla famiglia stessa, con profondo dolore. Paola Della Porta è stata attrice, scrittrice e insegnante di dizione nonché fondatrice nel 1986 dell’ Istituto d’Arte Drammatica (scuola di tetro e discipline dello spettacolo) e direttrice dello stesso per molti anni. Durante questo lungo periodo si sono avvicendati attori, insegnanti ed esperti di teatro come Eros Pagni, Franco Calabrese, Marco Giorgetti. Precedentemente è stata cofondatrice del Centro Sperimentale di prosa e animatrice di corsi teatrali presso l’Associazione Nando Guarnieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paola Della Porta. Scomparsa l’attrice e docente di dizione Articoli correlati Addio a Paola Della Porta Buccianti: attrice, scrittrice e anima del teatroLa famiglia ha annunciato con profondo dolore la morte di Paola Della Porta Buccianti, scomparsa all’età di 94 anni. Leggi anche: Con l'attrice e regista Monica Briganti un nuovo corso dedicato a dizione e gestualità Altri aggiornamenti su Paola Della Porta Temi più discussi: Paola Della Porta. Scomparsa l’attrice e docente di dizione; Paolo Manini, l’anima del Progetto Carcere: il ricordo della Uisp Brescia; Le libere donne di Mario Tobino: dentro le mura di Maggiano (e della serie Rai con Lino Guanciale); GIANNA VED. ARMANI EBOLI - Article. Addio a Paola Della Porta Buccianti: attrice, scrittrice e anima del teatroLa famiglia ha annunciato con profondo dolore la morte di Paola Della Porta Buccianti, scomparsa all’età di 94 anni. Figura molto conosciuta nel mondo della ... thesocialpost.it Lutto nel mondo della cultura per la morte di Paola della Porta in BucciantiLa famiglia annuncia con profondo dolore la morte di Paola della Porta in Buccianti avvenuta ieri mattina (12 marzo) all’età di 94 anni. È stata attrice, scrittrice e insegnante di dizione nonché ... luccaindiretta.it Lutto nel mondo della cultura per la morte di Paola della Porta in Buccianti facebook