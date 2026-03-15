Pam ladro violento aggredisce direttrice e vigilante con un' asta d' acciaio nel giorno dell' addio

A Mestre, alle nove e mezza del mattino, durante l’orario di apertura, un uomo armato di asta d'acciaio ha fatto irruzione nel negozio. Ha aggredito la direttrice e un vigilante, entrambi colpiti durante il tentativo di fermarlo. Nella scena, alcuni clienti si trovavano tra gli scaffali, alcuni dei quali già parzialmente smontati o vuoti. La rapina si è verificata nel giorno dell’addio al negozio.

MESTRE - Nove e mezza di mattina, qualche cliente che si aggira tra gli scaffali, alcuni dei quali già semivuoti o perfino smontati. Poi le urla all’improvviso, il ladro che brandisce delle aste di ferro (quelle usate proprio sulle scaffalature) contro il vigilante che lo aveva sorpreso a rubare dei prodotti, e la direttrice che arriva e viene colpita - fortunatamente di striscio alla mano - dal malvivente, pronto ad aggredire entrambi. Non c’è stata pace nemmeno in quello che doveva essere il giorno dell’addio, fra strette di mano, abbracci e qualche lacrima tra clienti e commesse. «L’unica cosa che non mi dispiace di lasciare questo posto è per certa gente che si vede qui. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pam, ladro violento aggredisce direttrice e vigilante con un'asta d'acciaio nel giorno dell'addio Articoli correlati Leggi anche: Spread Btp-Bund a 61 punti base, i rendimenti nel giorno dell’asta dei Bot Spread Btp-Bund stabile a 61 punti, rendimenti al 3,41% nel giorno dell’asta dei BotNel giorno della prima asta di titoli di Stato italiani di febbraio, lo spread Btp-Bund è risultato sostanzialmente stabile sia rispetto...