Pallavolo cade la Life365eu a Riccione | forlivesi sconfitte con un secco 3-1

La Life365.eu di pallavolo perde il derby di salvezza contro la Lasersoft a Riccione con un punteggio di 3-1, dopo quattro set combattuti. La squadra forlivesi cede ai parziali di 25-22, 26-24, 20-25 e 25-21 e, grazie anche alla vittoria di Cesena contro Modena, si trova in terzultimo posto in classifica. La partita si è svolta tra tensione e punti decisi all'ultimo scambio.

Nel fondamentale derby salvezza, cade la Life365.eu a Riccione per 3-1 (25-22; 26-24; 20-25; 25-21) contro la Lasersoft Nel fondamentale derby salvezza, cade la Life365.eu a Riccione per 3-1 (25-22; 26-24; 20-25; 25-21) contro la Lasersoft e, complice anche il successo di Cesena sul campo di Modena (0-3), si ritrova in solitaria al terzultimo posto in classifica. Il primo set sembra partire bene per la formazione forlivese, che si porta avanti sul 9-12 grazie al solido muro di Perletti. Riccione, però, si riavvicina, approfittando anche dei tanti errori della Libertas: il muro su Folli vale il 14 pari, poi la Lasersoft scappa fino sul 20-15 con l'errore di Arcangeli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati La Life365.eu a caccia del tris sul campo di RiccioneLa formazione rivierasca, infatti, occupa al momento il terzultimo posto in classifica a quota 19 punti, appena due in meno della Libertas che la... Leggi anche: La luce si spegne dal secondo set: la Life365.eu cade al Villa Romiti contro il Volley Team Bologna Tutto quello che riguarda Pallavolo cade la Life365 eu a Riccione... Discussioni sull' argomento Pallavolo, cade la Life365.eu a Riccione: forlivesi sconfitte con un secco 3-1; La Life365.eu cade nel derby salvezza: Riccione vince 3-1. Pallavolo, cade la Life365.eu a Riccione: forlivesi sconfitte con un secco 3-1Nel fondamentale derby salvezza, cade la Life365.eu a Riccione per 3-1 (25-22; 26-24; 20-25; 25-21) contro la Lasersoft e, complice anche il successo di Cesena sul campo di Modena (0-3), si ritrova in ... forlitoday.it Volley, tra Forlì e Cesena derby infinito: la Life365.eu conquista il match al tie-breakEquilibrato, nervoso, vibrante: il derby tra Life365.eu e l’Elettromeccanica Angelini Cesena è una sfida da antologia che si aggiudicano, al tie break, le ragazze allenate per l'occasione da Maria ... today.it Pallavolo A1F - Bosetti: "Siamo state troppo fallose per questa partita" x.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. . SCANDICCI-MILANO HIGHLIGHTS Gli highlights di VBTV del match tra Savino Del Bene Volley Scandicci vs Vero Volley nella sfida di Gara 1 delle Semifinali Playoff Scudetto facebook