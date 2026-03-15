Pallanuoto vittoria in extremis per Trieste | Genova battuta ai rigori 21 - 20

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto, Trieste ha battuto Genova ai rigori con il punteggio di 21-20 alla piscina Bianchi. La partita si è conclusa con la vittoria in extremis dei padroni di casa, che hanno superato gli avversari dopo un match molto combattuto. La sfida si è decisa ai tiri di rigore, concludendosi con un risultato molto ravvicinato.

a sesta giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile, alla piscina Bianchi. Incamerati due punti preziosi, che hanno permesso di conservare il quinto posto in classifica Pallanuoto Trieste supera l’Iren Genova Quinto per 21-20 ai tiri di rigore nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile, alla piscina Bianchi. Un epilogo identico a quanto accaduto una settimana fa in Sicilia, questa volta però la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping è stata più cinica nell’ultimo atto del match incamerando così due punti preziosi, che le permettono di conservare il quinto posto in classifica. “Abbiamo dimostrato tanto carattere oggi — analizza l’allenatore Maurizio Mirarchi — sembrava una partita persa invece siamo stati bravi a riprenderla in extremis. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Il Telimar la spunta ai rigori contro Trieste: per i palermitani vittoria 21-20 dopo un match infuocatoI ragazzi di Ivano Quartuccio, sospinti da un pubblico caldissimo, rimontano più volte gli alabardati e conquistano due punti preziosissimi in chiave... Pallanuoto: l’Olanda conferma il titolo europeo. Ungheria battuta ai rigoriDa Eindhoven a Funchal non cambia il primo gradino del podio: è ancora una volta l’Olanda a conquistare il titolo agli Europei di pallanuoto...